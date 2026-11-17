Geschichte zum Anfassen Ahrtalbahn-Museum in Bad Bodendorf nimmt Gestalt an Silke Müller 17.11.2026, 05:00 Uhr

i Freuen sich, dass es nun mit der Museumsgestaltung so richtig losgehen kann: Edgar Steinborn, Ulrich Stumm und Matthias Röcke (von links) hinter der Fahrkartenausgabe, die schon eingerichtet ist. Silke Müller

Das hat so gut wie jeder in Bad Bodendorf bemerkt: Die Uhren im und am Bahnhofsgebäude funktionieren wieder – draußen sogar mit Beleuchtung. Doch das ist erst der Anfang. Denn jetzt geht es mit der Gestaltung des neuen Ahrtalbahn-Museums richtig los.

Wenn die Ahrtalbahnfreunde zum Weihnachtsmarkt in Bad Bodendorf am Samstag, 28., und Sonntag, 29. November, im historischen Bahnhofsgebäude, in dem das neue Ahrtalbahn-Museum entstehen soll, ihre Pforten öffnen, können Besucher schon die ersten Exponate zum Anfassen erleben: Puzzlewürfel mit sechs Motiven der Ahrtalbahn, also zweimal drei Exemplare je 45 mal 45 Zentimeter groß, die sich auf die künftigen Museumsinhalte beziehen.







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