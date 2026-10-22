Überschuss von 2,2 Millionen Ahrtal-Werke fahren 2025 ihr bestes Jahresergebnis ein Jochen Tarrach 22.10.2026, 19:00 Uhr

i Die Ahrtal-Werke verzeichneten für das vergangene Jahr ein Überschuss von 2,2 Millionen Euro. Jochen Tarrach

Die Ahrtal-Werke melden für 2025 ein Rekordjahr: Im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sind jetzt die Zahlen vorgestellt worden. Das Ergebnis: ein sattes Plus, das wieder in die kommunale Versorgung investiert werden soll.

Die strategische Ausrichtung der Ahrtal-Werke zeigt in die richtige Richtung. Der regionale Energieversorger im Ahrtal gewinnt immer mehr Vertrauen bei den Bürgern. Ein Beweis dafür: Nach 16 Jahren Aufbauarbeit konnte nun erneut dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt ein positives Geschäftsergebnis mit ordentlichem Jahresüberschuss von 2,2 Millionen Euro für 2025 vorgelegt werden.







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