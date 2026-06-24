Eifler Ehrenamt im Wandel
Ämterwechsel beim Rotary Club Adenau-Nürburgring
Neue Co-Präsidenten sind Michael Merz und Dirk Lenzen.
Neue Co-Präsidenten sind Michael Merz und Dirk Lenzen.
Werner Dreschers

Am malerischen Booser Maar feierte der Rotary Club Adenau-Nürburgring den Präsidentenwechsel. Der Abend brachte überraschende Würdigungen, ungewöhnliche Momente und neue Pläne für Gemeinschaft und Nachhaltigkeit in der Region.

Lesezeit 2 Minuten
In besonderer Atmosphäre am Booser Maar fand am Montag, 16. Juni, die diesjährige Hammerübergabe des Rotary Clubs Adenau-Nürburgring statt. Die Veranstaltung markierte zugleich den Abschluss eines engagierten rotarischen Jahres unter der Leitung der bisherigen Co-Präsidenten Jens Böhle und Matthias Kötting.

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