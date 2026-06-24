Eifler Ehrenamt im Wandel Ämterwechsel beim Rotary Club Adenau-Nürburgring 24.06.2026, 05:00 Uhr

i Neue Co-Präsidenten sind Michael Merz und Dirk Lenzen. Werner Dreschers

Am malerischen Booser Maar feierte der Rotary Club Adenau-Nürburgring den Präsidentenwechsel. Der Abend brachte überraschende Würdigungen, ungewöhnliche Momente und neue Pläne für Gemeinschaft und Nachhaltigkeit in der Region.

In besonderer Atmosphäre am Booser Maar fand am Montag, 16. Juni, die diesjährige Hammerübergabe des Rotary Clubs Adenau-Nürburgring statt. Die Veranstaltung markierte zugleich den Abschluss eines engagierten rotarischen Jahres unter der Leitung der bisherigen Co-Präsidenten Jens Böhle und Matthias Kötting.







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