Unkelbach verabschiedet seinen geliebten Dorfladen‑Pächter – das ganze Dorf kam zum emotionalen Abschied am Samstag. Doch es gibt auch gute Nachrichten, denn die Nachfolge ist gesichert.
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So einen Auflauf zu einem besonderen Anlass hat es in Unkelbach und wohl auch im gesamten Kreis Ahrweiler noch nicht gegeben: Ein Dorfladen schließt, und rund 100 Kunden samt Musikkapelle rücken an, um dem Pächter Lebewohl zu sagen. Paul Juchem war weit mehr als ein Geschäftsinhaber: 41 Jahre lang führte er seinen Laden.