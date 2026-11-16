Paul Juchem gibt Laden ab
Abschied von Unkelbachs geliebtem Dorfladen-Pächter
Unkelbachs Ortsvorsteher Egmond Eich (links) bedankte sich bei Edith und Paul Juchem für die lange Zeit, in der sich Juchem im D
Unkelbachs Ortsvorsteher Egmond Eich (links) bedankte sich bei Edith und Paul Juchem für die lange Zeit, in der sich Juchem im Dorf unersetzlich gemacht hatte.
Judith Schumacher

Unkelbach verabschiedet seinen geliebten Dorfladen‑Pächter – das ganze Dorf kam zum emotionalen Abschied am Samstag. Doch es gibt auch gute Nachrichten, denn die Nachfolge ist gesichert.

Lesezeit 2 Minuten
So einen Auflauf zu einem besonderen Anlass hat es in Unkelbach und wohl auch im gesamten Kreis Ahrweiler noch nicht gegeben: Ein Dorfladen schließt, und rund 100 Kunden samt Musikkapelle rücken an, um dem Pächter Lebewohl zu sagen. Paul Juchem war weit mehr als ein Geschäftsinhaber: 41 Jahre lang führte er seinen Laden.
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