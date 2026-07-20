Feuerwehr und Bauern alarmiert Abgeerntete Felder geraten in der Grafschaft in Brand Thomas Weber 20.07.2026, 10:30 Uhr

i Am späten Sonntagnachmittag, 19. Juli, wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Stoppelfeld nahe Leimersdorf alarmiert. Thomas Weber

Andauernde Hitze und fehlender Regen erhöhen derzeit die Brandgefahr auf Feldern und im Wald. In der Grafschaft gab es zuletzt am Sonntag ein Feuer auf einem Stoppelfeld. Dieser Brand war nicht der einzige in den vergangenen Wochen.

Trockene Witterung und hohe Temperaturen sorgen in diesem Jahr schon früh im Sommer immer wieder für Wald- und Vegetationsbrände, auch im Kreis Ahrweiler, genauer: in der Gemeinde Grafschaft. Hier wurden die Löschgruppen des Ausrückbereiches Mittlere Grafschaft am späten Nachmittag des Sonntags, 19.







Artikel teilen

Artikel teilen