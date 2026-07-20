Feuerwehr und Bauern alarmiert
Abgeerntete Felder geraten in der Grafschaft in Brand
Am späten Sonntagnachmittag, 19. Juli, wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Stoppelfeld nahe Leimersdorf alarmiert.
Am späten Sonntagnachmittag, 19. Juli, wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Stoppelfeld nahe Leimersdorf alarmiert.
Thomas Weber

Andauernde Hitze und fehlender Regen erhöhen derzeit die Brandgefahr auf Feldern und im Wald. In der Grafschaft gab es zuletzt am Sonntag ein Feuer auf einem Stoppelfeld. Dieser Brand war nicht der einzige in den vergangenen Wochen.

Lesezeit 1 Minute
Trockene Witterung und hohe Temperaturen sorgen in diesem Jahr schon früh im Sommer immer wieder für Wald- und Vegetationsbrände, auch im Kreis Ahrweiler, genauer: in der Gemeinde Grafschaft. Hier wurden die Löschgruppen des Ausrückbereiches Mittlere Grafschaft am späten Nachmittag des Sonntags, 19.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren