Polizei sucht nach Mädchen 16-jährige Zoe aus Sinzig wird vermisst Ralf Grün 19.12.2025, 13:37 Uhr

i Die 16-jährige Zoe aus Sinzig wird vermisst. Polizeiinspektion Remagen

Die Polizei ist auf der Suche nach einem vermissten Mädchen. Zoe E. wurde zuletzt am Sinziger Bahnhof gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise, die zum Auffinden des Mädchens führen.

Seit Donnerstag, 18. Dezember, wird die 16-jährige Zoe E. aus Sinzig vermisst. Das teilt die Polizei Remagen mit, die auch Fotos von der Vermissten veröffentlicht hat.Wie die Beamten weiter mitteilen, ist Zoe etwa 1,69 Meter groß, schlank, hat dunkles blondes bis braunes langes Haar und ein herzförmiges Muttermal auf der Stirn.







