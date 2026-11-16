Rund 100 neue Wohnungen Wohnquartier am Rauentaler Moselbogen: So ist der Stand Matthias Kolk 16.11.2026, 15:15 Uhr

i Auf dieser Fläche in Koblenz sollen in ein paar Jahren Hunderte Menschen wohnen und leben. Matthias Kolk

Der Wohnungsbau ist in Koblenz in den vergangenen Jahren ein Sorgenkind. Ein Projekt, durch das auf den Schlag rund 100 Wohnungen an der Mosel entstehen, nimmt jetzt (wieder) Fahrt auf.

Es tut sich was am Moselbogen im Koblenzer Rauental. Auf dem Grundstück in zweiter Reihe zur Peter-Klöckner-Straße haben Rodungsarbeiten begonnen. Es sind Vorarbeiten für eins der aktuell größten Wohnungsbauprojekte in Koblenz: Rund 100 Mietwohnungen sollen am Rauentaler Moselbogen entstehen, ein Teil davon auch sozial gefördert.







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