Umstellung auf VRM-App Wo Koblenzer Studis künftig ihr Semesterticket finden Maja Schmidt 18.11.2026, 05:30 Uhr

i Viele Studierende aus Koblenz und Vallendar nutzen den ÖPNV und bekommen dafür ein vergünstigtes Semesterticket der VRM. P. Müller/VRM Koblenz

Zuvor konnten Studierende in Koblenz und Vallendar ihr Semesterticket für den ÖPNV über die D-Ticket-App aufrufen. Seit Oktober ist diese allerdings offline, sodass die Studis aus der Region nun eine andere App benötigen. Hier die wichtigsten Infos.

Seit dem 1. Oktober gibt es in Koblenz mehrere Neuerungen bei den Apps für den öffentlichen Nahverkehr. Besonders für Studierende kann dabei schnell Verwirrung entstehen, wenn es um die Frage geht, welche App die richtige für das vergünstigte Deutschlandticket ist.







Artikel teilen

Artikel teilen