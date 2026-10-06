Ernte im Mosel-Weinberg
Winnninger Nachwuchswinzer holen sich saftiges Lob ab
Winninger Kinder freuen sich über die Früchte ihrer Arbeit im Weinberg.
Winninger Kinder freuen sich über die Früchte ihrer Arbeit im Weinberg.
Gerd Knebel

Trauben lesen, Saft pressen, Rebstöcke pflegen: In Winningen können Jungen und Mädchen die Weinlese mit eigenen Händen erleben und so in die Landschaft ihrer Heimat eintauchen. Nun stand die Ernte auf dem Programm.

Lesezeit 1 Minute
Ernte im Winninger Kinder-Wingert: Die zwischen sieben und elf Jahre jungen Nachwuchs-Winzer und -Winzerinnen freuten sich mächtig über die Früchte ihrer Arbeit. Die diesjährige Lese startete bei warmem wie trockenem Wetter. Zunächst galt es unreife, vertrocknete oder faule Trauben vom gesunden Lesegut zu trennen.
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