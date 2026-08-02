Sommerabend genießen Winninger Lampionfest bringt bunte Farben auf Festplatz Erwin Siebenborn 02.08.2026, 11:15 Uhr

i Volles Haus meldete die Winzerkapelle Winningen bei ihrem beliebten Lampionfest. Die Besucher erlebten einen stimmungsvollen Sommerabend mit Musik und Genuss. Erwin Siebenborn

Über den Köpfen der Besucher schwebten die bunten Kugeln, die dem Fest seinen Namen geben: Das Lampionfest in Winningen war viel besucht. Die Gäste genossen hier einen gemütlichen Sommerabend.

Als stimmungsvoller Sommerabend mit Musik, Genuss und toller Atmosphäre erlebten zahlreiche Besucher das Winninger Lampionfest. Ausrichter der Veranstaltung ist traditionell die örtliche Winzerkapelle. Der mit bunten Lampions geschmückte Festplatz, die heimelige Atmosphäre unter alten Kastanienbäumen und musikalische Unterhaltung sorgten wie gewohnt für eine gemütliche Kulisse.







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