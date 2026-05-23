Gutes Stück abseits vom Wald
Wildschweine verwüsten Gärten in Horchheim
Gartenbesitzer Jörg Dees deutet auf die Spuren der Verwüstung in seinem Garten. Wildschweine kamen vorbei, um hier ihr Unwesen z
Gartenbesitzer Jörg Dees deutet auf die Spuren der Verwüstung in seinem Garten. Wildschweine kamen vorbei, um hier ihr Unwesen zu treiben.
Alexander Thieme-Garmann

Sie machen keinen Halt vor dem privaten Garten: Wildschweine verwüsten das kleine Paradies hinterm Haus von Familie Dees in Horchheim. Dabei wohnen sie noch ein gutes Stück entfernt vom Wald. Sie ärgern sich über die nächtlichen Eindringlinge. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit Jahren berichten Anwohner der Horchheimer Höhe über eine Wildschweinplage. Während ihrer nächtlichen Ausflüge hinterlassen die Tiere jedes Mal eine Spur der Verwüstung. Die Horchheimer befürchten, dass die Besuche in dicht besiedeltes Wohngebiet mehr denn je ausufern.

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