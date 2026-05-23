Sie machen keinen Halt vor dem privaten Garten: Wildschweine verwüsten das kleine Paradies hinterm Haus von Familie Dees in Horchheim. Dabei wohnen sie noch ein gutes Stück entfernt vom Wald. Sie ärgern sich über die nächtlichen Eindringlinge.
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Seit Jahren berichten Anwohner der Horchheimer Höhe über eine Wildschweinplage. Während ihrer nächtlichen Ausflüge hinterlassen die Tiere jedes Mal eine Spur der Verwüstung. Die Horchheimer befürchten, dass die Besuche in dicht besiedeltes Wohngebiet mehr denn je ausufern.