Was ist da los?
Wieso Wasser in Koblenz derzeit nach Chlor riechen kann
Trinkwasser läuft in einer Küche in ein Glas (Symbolbild).
Trinkwasser läuft in einer Küche in ein Glas (Symbolbild).
Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

In den kommenden Tagen kann das Wasser aus den Leitungen in Koblenz, Lahnstein und Vallendar ungewöhnlich riechen. Was sind die Hintergründe?

Lesezeit 1 Minute
Wer in den kommenden Tagen den Wasserhahn in Koblenz, Lahnstein oder der Verbandsgemeinde Vallendar aufdreht, nimmt vielleicht einen Chlorgeruch wahr. Den Grund teilt die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) in einer Mitteilung mit: Die Wasserwerke Koblenz/Weißenthurm führen demnach aktuell eine „Sicherheitschlorung“ ihrer Leitungen durch, von der auch das Versorgungsgebiet der EVM, die die Betriebsführung der Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein ...
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