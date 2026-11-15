Wildschweine in Koblenz
Wie man seine Gärten vor Schwarzkitteln schützt
Wildschweine: Auch um Koblenz kommt es vermehrt zu Begegnungen (Symbolbild).
Wildschweine: Auch um Koblenz kommt es vermehrt zu Begegnungen (Symbolbild).
Patrick Pleul/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Auch in Koblenz sind Wildschweine unterwegs, immer häufiger kommt es in besiedelten Bereichen zu Begegnungen zwischen Mensch und Tier. Doch wie ist damit umzugehen? Tipps für Koblenzer gibt es nun von den Experten aus der Stadtverwaltung.

Lesezeit 2 Minuten
Im Koblenzer Stadtgebiet, vor allem auf der Horchheimer Höhe und dem Hauptfriedhof, kommt es in besiedelten Bereichen vermehrt zu Begegnungen zwischen Menschen und Wildschweinen. Während Naturfreunde in der Beobachtung der Tiere oft eine Bereicherung sehen, empfinden Anwohner das Umbrechen von Gärten oder die direkte Begegnung als Plage oder Gefahr.
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