Der Rhenser Mineralbrunnen ist im Insolvenzverfahren – zum zweiten Mal in zehn Jahren. Wie geht es nun weiter? Und: Was bedeutet die Lage für die Mitarbeiter des Unternehmens und ihre Jobs?
Lesezeit 2 Minuten
Über dem Rhenser Mineralbrunnen schwebt derzeit eine dunkle Wolke: Erst verstirbt plötzlich der Geschäftsführer Christian Berentzen, kurz darauf muss das Unternehmen einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Koblenz stellen. Das teilte das Rechtsanwaltsbüro Lieser mit, das auf Insolvenzen spezialisiert ist und den vorläufigen Insolvenzverwalter Alexander Jüchser stellt.