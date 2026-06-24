Ein ungewöhnliches Projekt hat die Koblenzer Carl-Benz-Schule jetzt bewegt: Einer ihrer Dozenten, Zweiradmechanikermeister Kevin Schmitt, lässt von Schülern ein legendäres Motorrad zerlegen – und wiederaufbauen. Was steckt dahinter?
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Die Abendsonne taucht das kalifornische Miramar in goldenes Licht und lässt die Luft über dem Asphalt flimmern. In der Ferne heulen Triebwerke auf, ein Kampfjet setzt zum Start an. Sekunden später donnert er über die Landebahn, steigt in den Himmel und verschwindet zwischen Licht und Hitze.