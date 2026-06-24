Legendäres Bike in Koblenz
Wie die „Top Gun“-Kawasaki von Schülern zerlegt wird
Kevin Schmitt erklärt, wie die Schüler in einzelnen Gruppen die Maschine zuerst zerlegt, dann restauriert und anschließend wiede
Kevin Schmitt erklärt, wie die Schüler in einzelnen Gruppen die Maschine zuerst zerlegt, dann restauriert und anschließend wieder zusammengebaut haben.
Martin Ingenhoven

Ein ungewöhnliches Projekt hat die Koblenzer Carl-Benz-Schule jetzt bewegt: Einer ihrer Dozenten, Zweiradmechanikermeister Kevin Schmitt, lässt von Schülern ein legendäres Motorrad zerlegen – und wiederaufbauen. Was steckt dahinter?

Lesezeit 3 Minuten
Die Abendsonne taucht das kalifornische Miramar in goldenes Licht und lässt die Luft über dem Asphalt flimmern. In der Ferne heulen Triebwerke auf, ein Kampfjet setzt zum Start an. Sekunden später donnert er über die Landebahn, steigt in den Himmel und verschwindet zwischen Licht und Hitze.

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