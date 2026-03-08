Brückenbauarbeiten in Koblenz Wie der Fuß- und Radweg über den Rhein verbreitert wird Doris Schneider 08.03.2026, 06:00 Uhr

Im Vordergrund sieht man an dem neuen Träger (untere Ebene), wie breit der Weg nach der Sanierung sein wird. Im Hintergrund (obere Ebene) ist noch der alte Zustand mit dem schmalen Weg zu erkennen.

Der Weg auf der Horchheimer Eisenbahnbrücke ist für Fußgänger und Radfahrer eine enorm wichtige Verbindung über den Rhein im Süden von Koblenz. Und bald auch viel komfortabler als bisher, denn der Weg wird verbreitert. Ein Baustellenbesuch.

Etwa bis zur Mitte des Flusses sieht man schon, wie der Fuß- und Radweg auf der Horchheimer Eisenbahnbrücke einmal aussehen wird: Auf einer durchgehenden Breite von 2,50 Metern kann man bequem über den Rhein laufen oder fahren. Und auch, wenn sich Fußgänger und Radler begegnen, muss es keinen „Kampf“ mehr geben, wer den anderen durchlässt.







