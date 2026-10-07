Neuer Hauptsitz in Düsseldorf WHU verabschiedet sich langsam aus Vallendar Stefanie Braun

Eva Hornauer

Angela Kauer-Schöneich 07.10.2026, 16:39 Uhr

i Die private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management (WHU) in Vallendar. Thomas Frey (Archiv). picture alliance/dpa

Die WHU plant einen großen neuen Campus in Düsseldorf und will dort ihre Aktivitäten bündeln. Für den bisherigen Stammsitz Vallendar könnte das erhebliche Folgen haben.

Gute Nachrichten für den Hochschulstandort – allerdings in Nordrhein-Westfalen. Die Otto Beisheim School of Management, weit über Vallendar hinaus besser bekannt unter ihrem Kürzel WHU, plant einen neuen Campus in Düsseldorf. So teilen es die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen mit.







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