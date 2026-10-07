Die WHU plant einen großen neuen Campus in Düsseldorf und will dort ihre Aktivitäten bündeln. Für den bisherigen Stammsitz Vallendar könnte das erhebliche Folgen haben.
Lesezeit 4 Minuten
Gute Nachrichten für den Hochschulstandort – allerdings in Nordrhein-Westfalen. Die Otto Beisheim School of Management, weit über Vallendar hinaus besser bekannt unter ihrem Kürzel WHU, plant einen neuen Campus in Düsseldorf. So teilen es die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen mit.