Glosse zum neuen Merch
Wer will eigentlich MYK auf der Brust haben?
MYK auf der Brust – das neue Loge prangt auf T-Shirts und weiteren Utensilien.
MYK auf der Brust – das neue Loge prangt auf T-Shirts und weiteren Utensilien.
Kreisverwaltung MYK

„MYK goes Merch“: Mit einer Merchandising-Kampagne will der Landkreis MYK enger zusammenrücken. Der größte Landkreis im Land versucht es mit dem Verkauf von Hoodies, T-Shirts, Polo-Shirts und Baseball-Caps. Die Frage ist: Wer will das tragen? 

Lesezeit 2 Minuten
Der junge, aufstrebende FDP-Mann Jonathan Voss aus der Vordereifel hat für einen Aha-Effekt gesorgt mit seiner Kritik am neuen Logo des Landkreises. Das kostet schlappe 250.000 Euro, ging klammheimlich durch die Kreisgremien. Das Logo am Kreishaus musste ausgetauscht werden, ebenso Briefköpfe oder das Signet an kreiseigenen Schulen.
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