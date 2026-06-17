Konferenz an Uni Koblenz Wenn Linguistik auf KI trifft – und etliche Experten Enni Schawo 17.06.2026, 13:29 Uhr

i Gruppenbild der Konferenz: Rund 180 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kamen in Koblenz zusammen. Universität Koblenz/Felix Schlief

An der Universität Koblenz fand die internationale Linguistik-Konferenz „ICAME47“ statt. Experten aus nicht weniger als 29 Ländern diskutierten über Sprachwissenschaft und KI-Forschung – sowie die zunehmende Verzahnung dieser Forschungsfelder.

Eine internationale Konferenz zu den Themen Korpuslinguistik, also einem Bereich der Sprachwissenschaft, und Künstliche Intelligenz, hat Ende Mai rund 180 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität Koblenz zusammengebracht. Unter dem Motto „ICAME47: A Confluence of Corpus Research in the Age of AI“ kamen die Experten aus 29 Ländern zusammen, um Entwicklungen und Perspektiven der computergestützten Sprachforschung zu diskutieren.







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