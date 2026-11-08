Theater am Ehrenbreitstein Wenn ein Fiesling in eine lesbische Beziehung grätscht Alexander Thieme-Garmann 08.11.2026, 12:00 Uhr

i Die Spannung ist zum Greifen nah im Theaterstück in Ehrenbreitstein: (von links) Klara (Zoe Adloff), Wolfram Balderkamp (Jens-Peter Fiedler) und Astrid (Annika Woyda). Alexander Thieme-Garmann

Lehrerin Astrid lebt in einer lesbischen Beziehung mit einer Ex-Schülerin. Da taucht ihr Vorgesetzter auf und pöbelt bei viel Wein durch den Abend. Das Drei-Personen-Stück „Ellen Babic“ des Theaters am Ehrenbreitstein hält einige Volten bereit.

Man stelle sich vor, man besucht eine Theatervorstellung, aber die Hauptfigur erscheint einfach nicht auf der Bühne. So erlebten es die Premierengäste von „Ellen Babic´“ im Theater am Ehrenbreitstein. Indes kann Entwarnung gegeben werden, denn die zu Unrecht gescholtene Person dient lediglich als Aufhänger für eine Handlung, die von psychologischer Tiefe geprägt ist.







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