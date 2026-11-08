Lehrerin Astrid lebt in einer lesbischen Beziehung mit einer Ex-Schülerin. Da taucht ihr Vorgesetzter auf und pöbelt bei viel Wein durch den Abend. Das Drei-Personen-Stück „Ellen Babic“ des Theaters am Ehrenbreitstein hält einige Volten bereit.
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Man stelle sich vor, man besucht eine Theatervorstellung, aber die Hauptfigur erscheint einfach nicht auf der Bühne. So erlebten es die Premierengäste von „Ellen Babic´“ im Theater am Ehrenbreitstein. Indes kann Entwarnung gegeben werden, denn die zu Unrecht gescholtene Person dient lediglich als Aufhänger für eine Handlung, die von psychologischer Tiefe geprägt ist.