Theater am Ehrenbreitstein
Wenn ein Fiesling in eine lesbische Beziehung grätscht
Die Spannung ist zum Greifen nah im Theaterstück in Ehrenbreitstein: (von links) Klara (Zoe Adloff), Wolfram Balderkamp (Jens-Pe
Die Spannung ist zum Greifen nah im Theaterstück in Ehrenbreitstein: (von links) Klara (Zoe Adloff), Wolfram Balderkamp (Jens-Peter Fiedler) und Astrid (Annika Woyda).
Alexander Thieme-Garmann

Lehrerin Astrid lebt in einer lesbischen Beziehung mit einer Ex-Schülerin. Da taucht ihr Vorgesetzter auf und pöbelt bei viel Wein durch den Abend. Das Drei-Personen-Stück „Ellen Babic“ des Theaters am Ehrenbreitstein hält einige Volten bereit.

Lesezeit 2 Minuten
Man stelle sich vor, man besucht eine Theatervorstellung, aber die Hauptfigur erscheint einfach nicht auf der Bühne. So erlebten es die Premierengäste von „Ellen Babic´“ im Theater am Ehrenbreitstein. Indes kann Entwarnung gegeben werden, denn die zu Unrecht gescholtene Person dient lediglich als Aufhänger für eine Handlung, die von psychologischer Tiefe geprägt ist.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren