Bis 23. Dezember in Koblenz Weihnachtsvarieté: Schrill und schräg statt besinnlich Alexander Thieme-Garmann 19.11.2026, 15:30 Uhr

i Jana Vogel zeigte faszinierende Figuren am von der Decke hängenden Stahlring und an der Stange. Ingo Beller

Das Getränk bestellen und sich gemütlich zurücklehnen: Beim Weihnachts-Varieté im Koblenzer Café Hahn können die Besucher bestaunen, was Artisten leisten, können über Späße lachen und der Musik lauschen. Die bunte Show lockt noch bis Weihnachten.

Seit gut 30 Jahren zählt das Weihnachts-Varieté zum festen Bestandteil im Jahreskalender des Café Hahn im Koblenzer Stadtteil Güls. Unter dem Motto „Schrill und schräg statt besinnlich“ hat Regisseur Karl-Heinz Helmschrot ein Programm zusammengestellt, das Fans von Akrobatik und Freunde der Comedy gleichermaßen anspricht.







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