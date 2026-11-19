Das Getränk bestellen und sich gemütlich zurücklehnen: Beim Weihnachts-Varieté im Koblenzer Café Hahn können die Besucher bestaunen, was Artisten leisten, können über Späße lachen und der Musik lauschen. Die bunte Show lockt noch bis Weihnachten.
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Seit gut 30 Jahren zählt das Weihnachts-Varieté zum festen Bestandteil im Jahreskalender des Café Hahn im Koblenzer Stadtteil Güls. Unter dem Motto „Schrill und schräg statt besinnlich“ hat Regisseur Karl-Heinz Helmschrot ein Programm zusammengestellt, das Fans von Akrobatik und Freunde der Comedy gleichermaßen anspricht.