Einsatz in Koblenz
Wegen Sturm: Höhenretter müssen rauf auf Florinskirche
Wegen des Sturms am Freitagabend mussten die Höhenretter auf die Baustelle der Koblenzer Florinskirche ausrücken.
Wegen des Sturms am Freitagabend mussten die Höhenretter auf die Baustelle der Koblenzer Florinskirche ausrücken.
Ingo Beller

Spektakulärer Feuerwehreinsatz in Koblenz: Wegen des Sturms am Freitagabend mussten die Höhenretter auf die Baustelle der Koblenzer Florinskirche ausrücken. 

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Es war schon dunkel, als die Höhenretter der Koblenzer Berufsfeuerwehr am Freitagabend zur Florinskirche ausrücken mussten. Der Sturm hatte für Schäden auf der Baustelle gesorgt.Das teilte die Evangelische Kirchengemeinde Koblenz-Mitte mit und bedankte sich gleichzeitig bei den Einsatzkräften.

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