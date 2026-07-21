Alter KD-Schaufelraddampfer
Was macht die RMS Goethe so besonders?
Die RMS Goethe fährt auf dem Rhein bei Spay. Im Hintergrund thront die Marksburg.
Die RMS Goethe fährt auf dem Rhein bei Spay. Im Hintergrund thront die Marksburg.
Claudia Höffling

In Spay ist der alte KD-Schaufelraddampfer „Goethe“ besonders wegen seines Hupens bekannt. Denn nicht nur in Koblenz tutet er, sondern auch hier. Doch was macht das Schiff noch außergewöhnlich?

Lesezeit 1 Minute
In Spay wird mit dem alten KD-Schaufelraddampfer Goethe vor allem das markante Hupen verbunden. Und als die Goethe auf dem Rhein zeitweise still vorbeifuhr, wurde eben jenes Signal von zwei Spayer Mädchen sehr vermisst. Sie wandten sich an den Kapitän sowie die Reederei und erhielten den hupenden Gruß zurück.
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