Sind die Geister an Halloween aktiver? Unsere Fragen beantwortet das Filmteam hinter den Geisterakten, das in Koblenz und Umgebung seinen Anfang nahm. Mitglied Michael Heinzelmann hat dem Tod selbst fast ins Auge geblickt – zu lesen hier in Teil zwei
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Vor zehn Jahren nahmen sie ihren Start in Koblenz und Umgebung: Die Geisterakten veröffentlichten auf Youtube ihre ersten Filme und erreichten schnell einen hohen Beliebtheitsgrad. Mit Grusel und Geistern müssten sie sich also auskennen: Wie haben die einzelnen Mitglieder des Filmteams der Geisterakten nun den gruseligsten Tag – oder eher die Nacht – des Jahres verbracht?