Filmreihe startete in Koblenz „Warum durfte ich weiterleben – und er nicht?“ Stefanie Braun 06.11.2026, 15:10 Uhr

i Michael Heinzelmann lag als Jugendlicher nach einem schweren Unfall im Koma. Was er dabei erlebt hat, ließ ihn nachdenklich werden. Joanna Sionkowski/ Jo Beck Visionwork Photography

Sind die Geister an Halloween aktiver? Unsere Fragen beantwortet das Filmteam hinter den Geisterakten, das in Koblenz und Umgebung seinen Anfang nahm. Mitglied Michael Heinzelmann hat dem Tod selbst fast ins Auge geblickt – zu lesen hier in Teil zwei

Vor zehn Jahren nahmen sie ihren Start in Koblenz und Umgebung: Die Geisterakten veröffentlichten auf Youtube ihre ersten Filme und erreichten schnell einen hohen Beliebtheitsgrad. Mit Grusel und Geistern müssten sie sich also auskennen: Wie haben die einzelnen Mitglieder des Filmteams der Geisterakten nun den gruseligsten Tag – oder eher die Nacht – des Jahres verbracht?







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