Nach Vorfall am Vortag Warum die Polizei am Freitag die Schule in Löf bewachte Peter Meuer 20.11.2026, 16:39 Uhr

i Die Polizei sah in Löf nach dem Rechten. Johannes Kirsch

Polizisten sind am Freitag vor Ort gewesen, als in der Löfer Grundschule Schulschluss war. Am Donnerstag hatte es einen Vorfall auf dem Schulweg gegeben – deswegen wollten die Beamten nun Präsenz zeigen, ansprechbar sein.

Polizisten haben am Freitagmittag zum Schulschluss vor der Grundschule in Löf nach dem Rechten gesehen, waren auch für Fragen ansprechbar. Die Schulleitung dankte im Anschluss den Beamten von der Brodenbacher Wache dafür, von der Polizei selbst heißt es, es habe „keine besonderen Vorkommnisse“ gegeben.







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