Koblenzer Pendler im Stau Warum die Baustelle auf der Südtangente einen Tag länger dauerte Doris Schneider 11.11.2026, 06:00 Uhr

i Das Drohnenbild zeigt die Südtangente bei Koblenz vom Hunsrück kommend. Diese Verbindung über den Rhein wird seit Jahren abschnittsweise saniert. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Nur kriechend hat sich an drei Tagen der Verkehr auf der Südtangente bei Koblenz zuletzt vorangeschoben. Fahrbahnen mussten asphaltiert werden, deshalb wurden Spuren gesperrt. Viele Pendler regen sich vor allem über den Zeitpunkt der Bauarbeiten auf.

In dieser Woche ist die Situation wieder entspannter: Es gibt nur den üblichen Berufsverkehr auf der Koblenzer Südtangente. Die Baustelle, die Anfang November drei Tage lang zu Staus führte und die Fahrtzeit mancher Pendler vervielfachte, ist abgearbeitet.







Artikel teilen

Artikel teilen