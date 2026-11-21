Millionenfach geklickt Warum Bilder von BHs aus Koblenz um die Welt gehen Doris Schneider 21.11.2026, 11:00 Uhr

i Bei der Eröffnung der BH-Aktion gleicht die Koblenzer Altstadt einem Meer in Pink. Karina Schuh

Viel bestaunt, viel fotografiert, vielfach erklärt: Die Wäscheleinen mit pinkfarbenen BHs über den Koblenzer Altstadtgassen haben im Oktober für Aufsehen gesorgt, weit über Koblenz hinaus. Ein Video einer jungen Inderin wird millionenfach geklickt.

Katja Stein von der Initiative Koblenz wird pink ist regelrecht von den Socken. Dass die Aktion mit den pinkfarbenen BHs über den Koblenzer Gassen und Plätzen für viel Aufmerksamkeit bei Passanten und auch in Sozialen Netzwerken sorgt, hat man im Oktober gesehen.







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