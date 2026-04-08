Leerstand in bekanntem Kiosk Volksdöner in Koblenz ist zu – und was kommt jetzt? Doris Schneider 08.04.2026, 11:00 Uhr

i Und wieder ist das Gebäude leer, auch wenn der Schriftzug Volksdöner noch oben auf dem Dach prangt. Die Beleuchtung ist aber schon abgebaut, auch wenn der Laden angeblich nur wegen Renovierung geschlossen ist. Doris Schneider

Es ist sicher eines der bekannteren Gebäude in ganz Koblenz, der runde kleine Bau an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring/Löhrstraße. Doch irgendwie läuft es nicht, was hier einzieht: Der Kiosk ist wieder leer – der Volksdöner ist weg.

„Wegen Renovierungsarbeiten haben wir vom 7.1.2026 bis zum 19.1.2026 geschlossen“, steht auf den weißen Zetteln, die rundum beim Volksdöner am Friedrich-Ebert-Ring/Ecke Löhrstraße auf die Scheiben geklebt sind. Handschriftlich ist der 19.1. durchgestrichen und mit einem schwarzen Stift 602 darunter geschrieben worden, gemeint ist vermutlich der 6.







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