Logistik, Einzelhandel, Baugewerbe oder Dienstleistung: Wie entscheidet man sich für einen passenden Job? Zum vierten Mal fand die Jobmesse des Jobcenters in Koblenz statt. 25 verschiedene Aussteller möchten neue Kontakte knüpfen.
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Bereits zum vierten Mal fand auf dem Gelände des Jobcenters in Koblenz eine Jobmesse statt. Dieses Jahr stellten sich dort 25 verschiedene Unternehmen vor. Am Freitagvormittag konnten die Besucher mit den Arbeitgebern ins Gespräch kommen. Paulus Hillesheim und Jozsef Pecsi übernahmen als Betriebsakquisiteure des Jobcenters die Organisation der Veranstaltung.