Mülheim-Kärlich Viel Wirbel um Monstertrucks im Gewerbepark Eva Hornauer 26.08.2026, 10:00 Uhr

i Die Monstertruck-Show fand am Wochenende auf dem Parkplatz vor Lidl statt. Alexej Zepik

Die Frage: „Monstertrucks oder Flohmarkt?“ geisterte in der vergangenen Woche durch den Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Auch wenn es zunächst anders aussah, lautete am Sonntag die Antwort darauf: sowohl als auch. Wie es dazu kam.

Eine Monstertruck-Show im Gewerbepark sorgte in den vergangenen Tagen für ordentlich Verwirrung im Gewerbepark Mülheim-Kärlich: Findet sie statt und wenn ja wo, war dabei die zentrale Frage. Und auch, ob die zweite Show, die für den 30. August angekündigt war, stattfindet, gehörte zu den offenen Fragen der vergangenen Woche.







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