Neues Ensemble in Koblenz Versteinerte Mienen gehören bei „Herz & Splitter“ dazu Peter Karges 06.11.2026, 10:00 Uhr

i Wie ist es, wenn man zur Salzsäule erstarrt: Das Ensemble der Theatergruppe „Herz & Splitter“ probt für ihr Stück zum Tehma Medusa. Peter Karges

Im Mai soll ein Theaterstück über Medusa in Koblenz Premiere feiern. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von Michael Lüdecke und dem noch recht neuen Ensemble „Herz & Splitter“ – und noch nicht ganz fertig.

Das Gewimmel erinnert an Großstadtbahnhöfe zur Rushhour im Miniaturformat. Schnell und dynamisch eilen die Mitglieder des noch jungen Freien Theaterensembles „Herz & Splitter“ über die Bühne in der Koblenzer Goethe-Realschule in Lützel, wobei sie geschickt jeden Zusammenstoß vermeiden.







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