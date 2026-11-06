Im Mai soll ein Theaterstück über Medusa in Koblenz Premiere feiern. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von Michael Lüdecke und dem noch recht neuen Ensemble „Herz & Splitter“ – und noch nicht ganz fertig.
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Das Gewimmel erinnert an Großstadtbahnhöfe zur Rushhour im Miniaturformat. Schnell und dynamisch eilen die Mitglieder des noch jungen Freien Theaterensembles „Herz & Splitter“ über die Bühne in der Koblenzer Goethe-Realschule in Lützel, wobei sie geschickt jeden Zusammenstoß vermeiden.