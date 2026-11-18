Ehemalige Klinik in Bendorf Verlassene OP-Säle: Kein neuer Standort für Tauschregal Annika Wilhelm 18.11.2026, 08:15 Uhr

i Die Stadt Bendorf hat das ehemalige Krankenhaus gekauft und möchte hier Wohnung schaffen, Gewerbe ansiedeln sowie der Stadtverwaltung neuen Raum geben. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die ehemalige Klinik in Bendorf steht leer. Doch für das Tauschregal können Räumlichkeiten des Krankenhauses nicht genutzt werden. Warum nicht? Gibt es Entwicklungen, wie es mit dem verlassenen Areal weitergeht?

Die Stadt Bendorf sieht das Areal des ehemaligen Klinikums nicht geeignet als möglichen Standort für das Tauschregal. Das teilt Pressesprecherin Theresa Artzdorf auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Ehrenamtlichen haben zuvor bei der Stadt angefragt, ob das Areal des einstigen Krankenhauses für ihr Angebot genutzt werden darf.







Artikel teilen

Artikel teilen