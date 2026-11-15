Unbekannte haben sich mit der Sprühdose in Kobern-Gondorf ausgetobt: Unter anderem schmierten sie verfassungsfeindliche Symbole auf eine Parkbank und eine Mauer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte haben am alten Fährkopf in Kobern-Gondorf (Höhe Römerstraße 90) eine Parkbank, eine Mülltonne sowie eine Mauer mit teils verfassungsfeindlichen Symbolen besprüht. Das teilte die Polizei nun mit. Unter anderem seien ein Hakenkreuz-Symbol, der Schriftzug „Adolf H.“ und die Worte „Free Palestine“ angebracht worden. Ein Spaziergänger hatte die Polizeiwache Brodenbach telefonisch von den Schmierereien in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beamten der Wache Brodenbach nehmen Hinweise entgegen unter 0261/10354950.