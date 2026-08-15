Wirtschaft in Mayen-Koblenz Unternehmertag: Und immer wieder geht es um China Winfried Scholz 15.08.2026, 11:00 Uhr

i Professor Guido Baltes hörten bei seinem Vortrag in der vollbesetzten Gießereihalle der Sayner Hütte zahlreiche Unternehmer zu. Winfried Scholz

Ist Deutschland zu abhängig von Großmächten wie China und den USA? Was tun, damit der demografische Wandel die Wirtschaft nicht in die Krise stürzt? Diese und andere drängende Fragen beschäftigte Zuhörer und Redner beim Unternehmertag Mayen-Koblenz.

Die Gegenwart ist eine wirtschaftlich herausfordernde Zeit. Aber wie kann man den Herausforderungen erfolgreich begegnen? Darum ging es beim Unternehmertag Mayen-Koblenz in der Sayner Hütte. Hauptredner Guido Baltes, Hochschulprofessor und Ingenieur, und andere Experten fanden aber auch deutliche Worte zur aktuellen Lage – insbesondere was das Verhältnis zu China angeht.







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