Zwei Menschen schwerstverletzt Unfall auf A48 bei Rübenach: Auto kracht auf Sattelzug 18.11.2026, 09:01 Uhr

i Unfall A 48 Autounfall bei Rübenach: Ein Auto krachte am späten Mittwochabend in einen Sattelzug. Dabei wurden zwei Menschen schwerstverletzt. WinklerTV

Auf der Autobahn 48 bei Rübenach hat sich am späten Mittwochabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto krachte in einen Sattelzug. Fahrer und Beifahrerin wurden schwerstverletzt.

Auf der Autobahn 48 ist am späten Dienstagabend ein Auto auf einen Sattelzug aufgefahren, der in Höhe des auf dem Beschleunigungsstreifen stand, und zwar in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach. Dabei sind der Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Maifeld und seine Beifahrerin schwerstverletzt worden.







Artikel teilen

Artikel teilen