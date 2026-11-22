B 327 muss gesperrt werden Unfälle und Verletzte auf Bundesstraße bei Waldesch 22.11.2026, 09:01 Uhr

i Polizei im Einsatz (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Zwei Auffahrunfälle haben am Samstagnachmittag auf der B 327 zu Sperrungen und einem größeren Einsatz geführt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Samstagnachmittag haben sich auf der B 327 bei Waldesch im zweispurigen Bereich kurz vor der Abfahrt nach Rhens-Hünenfeld in Fahrtrichtung Emmelshausen zwei Verkehrsunfälle ereignet.Zunächst kam es aufgrund einer unklaren Verkehrssituation zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Pkw beschädigt wurden.







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