Gewerbepark Mülheim-Kärlich Trigema sucht Mitarbeiter für sein neues Testgeschäft Peter Meuer 22.05.2026, 12:51 Uhr

i Ein Logo der Bekleidungsfirma Trigema ist am Gebäude des Firmensitzes angebracht. Auch in Mülheim-Kärlich wird Trigema nun aktiv. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Im Juli will Trigema seine Filiale im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich eröffnen. Aktuell sucht das Unternehmen, bekannt für Sportbekleidung, nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den neuen Standort.

Für seine neue Filiale in Mülheim-Kärlich sucht der Sportbekleidungshersteller Trigema bereits seit einigen Wochen Personal, entsprechende Anzeigen lassen sich online finden. Gesucht werden Verkäuferinnen und Verkäufer in Teil- oder Vollzeit. Nach Angaben des Unternehmens gegenüber unserer Redaktion werden in der neuen Dependance in Mülheim-Kärlich vier oder fünf Stellen geschaffen.







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