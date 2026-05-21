Sportkleidung aus Württemberg Trigema eröffnet Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich Peter Meuer 21.05.2026, 11:53 Uhr

i Trigema wird eine Filiale im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich eröffnen, aktuell freie Räumlichkeiten im Spitalsgraben 4 bis 6 stehen dafür noch zur Verfügung. Christoph Schmidt/dpa, Ingo Beller; Bildkombination: Svenja Wolf.. Christoph Schmidt/dpa, Ingo Beller

Trigema eröffnet eine Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Der Hersteller von Sporttextilien und -bekleidung will schon im Juli seine neuen Räume beziehen. Was ist geplant?

Der Sportbekleidungshersteller Trigema eröffnet eine Filiale im Gewerbepark Mülheim. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion. Die neue Trigema-Dependance wird nach aktuellem Stand am 3. Juli ihre Pforten öffnen. Das Unternehmen bezieht Räumlichkeiten auf einer Fläche von gut 500 Quadratmetern in der Straße Spitalsgraben.







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