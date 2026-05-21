Trigema eröffnet eine Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Der Hersteller von Sporttextilien und -bekleidung will schon im Juli seine neuen Räume beziehen. Was ist geplant?
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Der Sportbekleidungshersteller Trigema eröffnet eine Filiale im Gewerbepark Mülheim. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion. Die neue Trigema-Dependance wird nach aktuellem Stand am 3. Juli ihre Pforten öffnen. Das Unternehmen bezieht Räumlichkeiten auf einer Fläche von gut 500 Quadratmetern in der Straße Spitalsgraben.