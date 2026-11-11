Zwei Messstellen in der Stadt
Tausende Radler werden in Koblenz täglich gezählt
Blick auf die Koblenzer Kurt-Schumacher-Brücke morgens um halb 10 Uhr: 249 Radler haben hier bisher an diesem Tag die Mosel über
Blick auf die Koblenzer Kurt-Schumacher-Brücke morgens um halb 10 Uhr: 249 Radler haben hier bisher an diesem Tag die Mosel überquert.
Doris Schneider

Fast 1000 Radfahrer an jedem Tag auf der Koblenzer Kurt-Schumacher-Brücke? Das kann sich ein Leser nicht vorstellen, der jeden Tag auf der Moselbrücke unterwegs ist. Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Zack: Die Zahl springt um, wieder ist ein Radfahrer mehr „im Kasten“: An zwei Stellen in Koblenz stehen Geräte, mit denen Radfahrer gezählt werden. Ein Leser, der sich an unsere Redaktion gewandt hat, ist überzeugt, dass mindestens die Messung auf der Kurt-Schumacher-Brücke nicht stimmen kann.
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