Trigema-Chef Wolfgang Grupp jun. besuchte dieser Tage Mülheim-Kärlich, um eine neue Filiale einzuweihen. Der Unternehmer sprach dort im RZ-Interview über die Stärken des Gewerbeparks, die Fußball-WM – und darüber, was sich in Deutschland ändern muss.
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Trigema-Chef Wolfgang Grupp jun. hat dieser Tage Mülheim-Kärlich besucht, um eine neue Filiale einzuweihen. Der Unternehmer sprach dort im Interview mit unserer Zeitung über die Stärken des Gewerbeparks, die Fußball-WM – und darüber, was sich in Deutschland ändern muss, um das Land wieder wirtschaftlich auf Spur zu bringen.