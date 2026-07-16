Trigema-Chef im RZ-Gespräch „Tah hat Mut bewiesen, das macht einen Leader aus“ Peter Meuer 16.07.2026, 11:33 Uhr

i Wolfgang Grupp Junior in der neuen Trigema-Filiale in Mülheim-Kärlich. Wir sprachen mit dem Unternehmer über die Stärken des Gewerbeparks, die Fußball-WM – und darüber, was sich in Deutschland ändern muss. Alexej Zepik

Trigema-Chef Wolfgang Grupp jun. besuchte dieser Tage Mülheim-Kärlich, um eine neue Filiale einzuweihen. Der Unternehmer sprach dort im RZ-Interview über die Stärken des Gewerbeparks, die Fußball-WM – und darüber, was sich in Deutschland ändern muss.

Trigema-Chef Wolfgang Grupp jun. hat dieser Tage Mülheim-Kärlich besucht, um eine neue Filiale einzuweihen. Der Unternehmer sprach dort im Interview mit unserer Zeitung über die Stärken des Gewerbeparks, die Fußball-WM – und darüber, was sich in Deutschland ändern muss, um das Land wieder wirtschaftlich auf Spur zu bringen.







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