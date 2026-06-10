Südbrücke Koblenz: Abfahrt zur B9 weiterhin gesperrt
Noch bis Ende 2026 kommen die Autofahrer auf der B327 aus Richtung Hunsrück nur über eine Umleitung nach Koblenz oder Boppard. Die Abfahrt auf die B9 bleibt weiter gesperrt. Was es mit der Baustelle auf sich hat, erklärt der LBM.
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Koblenz. Im Zuge der laufenden Instandsetzungsmaßnahmen an der B327/Südtangente Koblenz muss die Vollsperrung des Abfahrtastes zur B9 in Fahrtrichtung Koblenz/ Boppard für den aus Richtung Hunsrück kommenden Verkehr aufrechterhalten bleiben.