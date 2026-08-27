Interview: Mosel Musikfestival Stefan Wilkening ist Hatzenport noch immer verbunden Alexander Thieme-Garmann 27.08.2026, 10:22 Uhr

i Stefan Wilkening tritt zum Mosel Musikfestival in Hatzenport auf. Susanna Mattes

Den Schauspieler, Hörbuch- und Hörspielsprecher Stefan Wilkening führt es immer mal wieder in seine alte Heimat Hatzenport. Zum Mosel Musikfestival hat er hier einen Auftritt. Wir haben ihn vorab interviewt.

Mit seinem literarisch-musikalischen Programm „Küss’ mich – Hochzeiten und Hoch-Zeiten“ ist der Schauspieler, Hörbuch- und Hörspielsprecher Stefan Wilkening am Sonntag, den 30. August, ab 19 Uhr zu Gast im Paulys in Hatzenport. Unterstützt wird er dabei vom Trio Wellcaru mit Maria Well (Cello), Matthias Well (Violine) und Vladislav Cojocaru (Akkordeon).







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