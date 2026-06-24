Wegen Hitze
Stadtrat Koblenz zieht in Rhein-Mosel-Halle um
Wegen der angekündigten Temperaturen um bis zu 38 Grad zieht der Stadtrat für seine nächste Sitzung in die Rhein-Mosel-Halle und
Wegen der angekündigten Temperaturen um bis zu 38 Grad zieht der Stadtrat für seine nächste Sitzung in die Rhein-Mosel-Halle und tagt etwas später.
Thomas Frey. picture alliance / dpa

Die Sitzung des Stadtrats Koblenz ist auf Donnerstag datiert – allerdings soll es bis zu 38 Grad werden. Da es im beengten Historischen Rathaussaal zu stickig und heiß werden könnte, zieht der Rat kurzfristig in die Rhein-Mosel-Halle um.

Die Hitze fordert gerade kreative Lösungen von vielen, so auch vom Koblenzer Stadtrat: Für Donnerstag, 25. Juni, sind für Koblenz Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius vorhergesagt, was zu einer hohen Hitze- und Wärmebelastung führt. Aus diesem Grund wird die am Nachmittag geplante Sitzung des Koblenzer Stadtrates räumlich verlegt.

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