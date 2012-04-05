Stadt Koblenz warnt: Trickbetrüger wollen Firmen prellen

Koblenz - In Koblenz und Umgebung sind derzeit Trickbetrüger aktiv. Sie wollen mit fingierten Anzeigenaufträgen für Bürgerinformationsbroschüren der Stadt Koblenz Kasse machen. Aktuell sind sie mit dem Gesundheitswegweiser unterwegs.

Bei mittelständischen Unternehmen kann es zurzeit zu Anrufen kommen, bei denen sich ein Mitarbeiter eines Verlags meldet, der angeblich gerade eine Bürgerbroschüre für die Stadt Koblenz erstellt. Er will etwas zu einem Anzeigenauftrag für den Gesundheitswegweiser der Stadt wissen und setzt den Angerufenen unter Zeitdruck. Sodann wird ein Fax angekündigt, das umgehend unterschrieben zurückgesendet werden müsse, damit beispielsweise ein angeblich bestehendes Anzeigen-Abonnement ordnungsgemäß beendet werden könne.

Die Vertragsbedingungen sind, wenn überhaupt, nur mit der Lupe lesbar, die Anzeige des eigenen Betriebs ist hingegen deutlich sichtbar auf dem Fax zu sehen. Angaben zu Auflagenhöhe der Broschüre oder dem Verbreitungsgebiet fehlen. Wenn dieses Fax unterschrieben zurückgeschickt wird, hat man kein Abo beendet, sondern – im Gegenteil – ein Abonnement abgeschlossen, das insgesamt Kosten von mehr als 2000 Euro verursacht. Mit dieser „Akquisition“ hat die Stadt Koblenz nichts zu tun. Die Stadtverwaltung warnt vielmehr davor, derartige Faxe unterschrieben zurückzuschicken. Vor jeder Neuauflage einer Infobroschüre kündige die Stadtverwaltung das Erscheinen an. Per Pressemitteilung werden die Medien darüber informiert, dass die Mitarbeiter des jeweiligen Verlages in den nächsten Wochen auf Inserentensuche gehen.

Sie vereinbarten dazu telefonisch einen Gesprächstermin und legten bei ihren Besuchen unaufgefordert ein von der Bürgermeisterin unterschriebenes Legitimationsschreiben vor, das ihre Seriosität bestätige, und weisen sich darüber hinaus als Verlagsmitarbeiter aus. Sollten Zweifel an der Seriosität des Angebots oder der Anzeigen-Werber aufkommen, könne eine Internet-Recherche oder ein Anruf bei der Stadtverwaltung schnell Klarheit bringen, teilt die Stadt Koblenz mit.