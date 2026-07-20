Abgestorben oder nicht sicher Stadt Koblenz muss 80 Bäume fällen 20.07.2026, 07:00 Uhr

i Unter anderem dieser 70 Jahre alte Silberahorn in der Beethovenstraße in Koblenz muss gefällt werden. Er stirbt ab, sagen die Experten der Stadtverwaltung. Verena Groß/Stadt Koblenz

Während um die mögliche Wiedereinführung der Baumschutzsatzung in Koblenz gerungen wird, sind andere Bäume in der Stadt nicht zu retten. Nicht mehr standsicher, abgestorben – die Liste der Gründe ist lang, die Zahl der Bäume, die fallen müssen, hoch.

Das Stadtbaummanagement der Stadt Koblenz muss in den kommenden Wochen 80 Bäume fällen. Sie sind so stark geschädigt, dass sie sich nicht mehr erholen, sind bereits abgestorben oder werden in Kürze absterben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.







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