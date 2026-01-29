Urteil im Rechtsstreit Stadt Koblenz kann Münzmeisterhaus zurückkaufen Matthias Kolk

Katrin Steinert 29.01.2026, 13:11 Uhr

i Das Münzmeisterhaus am Münzplatz in Koblenz ist schon seit vielen Jahren eingerüstet. Mirco Klein

Die Stadt Koblenz kann den Verkauf des Münzmeisterhauses in der Altstadt rückabwickeln und das historische Gebäude zurückkaufen. Diesem Anspruch hat das Landgericht im Rechtsstreit mit dem Investor stattgegeben.

Erfolg im Rechtsstreit um das Münzmeisterhaus für die Stadt Koblenz: Das Landgericht hat den Anspruch auf die Rückübertragung des seit vielen Jahren leer stehenden Barockgebäudes in der Altstadt für wirksam erklärt. Für den Betrag von 265.880 Euro kann die Stadt das Münzmeisterhaus zurückkaufen.







