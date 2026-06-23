Mehr als 100 Seniorenwohneinheiten, ein Lidl samt zig Mini-Apartments obendrüber, zwei Wohnhäuser mit Gewerbe, ein Aufenthaltsplatz und eine Parkanlage: Das Koblenzer Rheingold-Quartier am Ortseingang von Rübenach wird weiterentwickelt.
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Das geplante Rheingold-Quartier, ein Wohn- und Nahversorgungszentrum im Koblenzer Stadtteil Rübenach, wird immer konkreter. Jetzt haben Ortsbeirat und Stadtentwicklungsausschuss jeweils einstimmig entschieden, dass die Öffentlichkeit und Fachbehörden frühzeitig beteiligt werden sollen.