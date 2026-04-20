Für den Wald in Brey
Setzlinge statt Sitzungsgeld: Gemeinderat pflanzt Bäume
Der Bürgermeister Christian Schuth (Mitte) mit den Gemeinderatsmitgliedern Malte Blechschmidt (links) und Sebastian Hörter (rech
Der Bürgermeister Christian Schuth (Mitte) mit den Gemeinderatsmitgliedern Malte Blechschmidt (links) und Sebastian Hörter (rechts) beim Pflanzen der Setzlinge.
Marie Volz

Damit der Wald in Brey auch weiterhin ein Ort der Erholung bleibt, fand jüngst eine gemeinsame Baumpflanzaktion des Gemeinderates statt. Um Setzlinge zu kaufen, verzichteten die Ratsmitglieder auf ein Sitzungsgeld. 

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Der Wald gilt als ein Ort der Entschleunigung und des Stressabbaus, so auch in Brey. Darum versammelten sich einige Mitglieder des Gemeinderats, der Bürgermeister, sowie Forstwirtschaftsmeister Michael Laux und Försterin Ann-Kathrin Frings jüngst für eine gemeinsame Baumpflanzaktion.

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