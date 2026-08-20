Straßensperrungen aufgehoben Schluss mit dem Verkehrschaos in Vallendar Winfried Scholz 20.08.2026, 14:00 Uhr

i Die Ampelregelung auf der B42 in der Ortsdurchfahrt Vallendar wurde im Lauf des gestrigen Tages aufgehoben. Die B42 ist Antrag wieder in beiden Richtungen befahrbar. Winfried Scholz

Wer in letzter Zeit durch Vallendar oder über den Mallendarer Berg gefahren ist, hat es mit Straßensperrungen, Staus und Verkehrschaos zu tun bekommen. Doch dem ist nun ein Ende gesetzt, wie Bürgermeister Wolfgang Heitmann im Stadtrat mitteilt.

Die Verkehrsverhältnisse in Vallendar haben sich in den letzten Tagen merklich entspannt. Nervige, oft ellenlange Staus gab es wegen Baustellen auf der B42 und auf dem Mallendarer Berg im Bereich Kaiser-Friedrich-Höhe. Ursache war, dass die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) in diesen Bereichen neue Trinkwasserleitungen verlegt.







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