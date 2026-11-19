Bis die Pfaffendorfer Brücke neu gebaut ist, muss die alte durchhalten. Jedes Jahr wird der Zustand kontrolliert – und nun sind weitere Schäden aufgetreten. Das Tempo muss für schwere Fahrzeuge reduziert werden.

„Um eine ...

Auf neu gefundene Schäden an der Pfaffendorfer Brücke muss die Stadt Koblenz reagieren: Stellenweise wird nun Höchsttempo 10 km/h für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen angeordnet.Wie die Stadt am Donnerstagnachmittag mitteilt, wird die alte Pfaffendorfer Brücke jährlich einer Sonderprüfung unterzogen, um ihre bereits eingeschränkte Betriebsfähigkeit bis zur Inbetriebnahme das aktuell in Bau befindlichen Neubaus aufrechtzuerhalten.